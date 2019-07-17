Главный наркобарон современности получил пожизненный срок

Американский суд приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения и еще 30 годам 62-летнего наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («коротышка»). Об этом сообщает Reuters.

Мексиканец был осужден по делу о незаконном обороте наркотиков. Сообщается, что адвокаты Гусмана заявили, что намерены обжаловать его обвинительный приговор.

В апреле сообщалось, что Эль Чапо запустил одноименную линию одежды. Соучредителем бренда стала 29-летняя жена Гусмана Эмма Коронель Аиспуро.

Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля «Синалоа» и участник клана Ангар. Несколько раз бежал из-под стражи. В январе 2016 года его вновь арестовали в Мексике, через год передали властям США, где заключили в федеральную тюрьму Манхэттена.

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