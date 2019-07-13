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Задержанный в Уругвае россиянин помогал «кокаиновому королю» под угрозами

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Задержанный по подозрению в пособничестве одному из самых разыскиваемых боссов итальянской мафии Рокко Морабито россиянин действовал не по своей воле, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого Паола Витале.

По его словам, россиянину и его семье угрожали.

Подозреваемый познакомился с Морабито на одном из курортов в Уругвае до ареста итальянца, пишет агентство. После задержания наркоборона россиянин посещал его в тюрьме, приносил ему еду и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Интерпол задержал в Уругвае двух россиян по подозрению в организации побега наркобарона из тюрьмы. Операция прошла в одной из пиццерий в столице страны Монтевидео.

Рокко Морабито по прозвищу «кокаиновый король» и еще трое преступников сбежали из тюрьмы Уругвая в конце июня. По данным правоохранительных органов, им удалось совершить побег через крышу. Преступники пробрались в одну из квартир в соседнем здании, где украли у хозяйки деньги и исчезли в неизвестном направлении.

Морабито — один из самых разыскиваемых итальянских мафиозных боссов, входящих в калабрийский клан «Ндрангета». В период с 1988 по 1994 годы «кокаиновый король» организовал поставки нескольких тонн наркотиков в Милан, а также создал в городе сеть по их распространению. Он был арестован в 2017 году в столице Уругвая Монтевидео.

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