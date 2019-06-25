Один из самых разыскиваемых боссов итальянской мафии Рокко Морабито по прозвищу «кокаиновый король» сбежал из тюрьмы в Уругвае, сообщает El Pais.

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Вместе с ним сбежали еще трое преступников. По данным правоохранительных органов, им удалось совершить побег через крышу. Преступники пробрались в одну из квартир в соседнем здании, где украли у хозяйки деньги и исчезли в неизвестном направлении. Отмечается, что женщине они не нанесли вреда.

Морабито — один из самых разыскиваемых итальянских мафиозных боссов, входящих в калабрийский клан ндрангета. В период с 1988 по 1994 годы «кокаиновый король» организовал поставки нескольких тонн наркотиков в Милан, а также создал в городе сеть по их распространению. Он был арестован в 2017 году в столице Уругвая Монтевидео. Морабито был схвачен в результате совместной операции итальянских и уругвайских спецслужб, которая продолжалась более шести месяцев. При аресте у него были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.

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