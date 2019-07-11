Россиян задержали в Уругвае за помощь «кокаиновому королю»

Интерпол задержал в Уругвае двух Россиян по подозрению в пособничестве одному из самых разыскиваемых боссов итальянской мафии Рокко Морабито по прозвищу «кокаиновый король». Об этом сообщает местный портал Ecos.

Операция прошла в одной из пиццерий в столице страны Монтевидео. Интерпол и местная полиция задержали мужчину из России, итальянца, а также россиянку, которая работала в кафе поваром. Их подозревают в организации побега Морабито из тюрьмы.

Посольство России в Уругвае сообщило РИА Новости, что россиян могло быть трое. Дипломаты пока не называют причину их задержания и выясняют подробности ситуации.

Рокко Морабито и еще трое преступников сбежали из тюрьмы Уругвая в конце июня. По данным правоохранительных органов, им удалось совершить побег через крышу. Преступники пробрались в одну из квартир в соседнем здании, где украли у хозяйки деньги и исчезли в неизвестном направлении.

Морабито — один из самых разыскиваемых итальянских мафиозных боссов, входящих в калабрийский клан ндрангета. В период с 1988 по 1994 годы «кокаиновый король» организовал поставки нескольких тонн наркотиков в Милан, а также создал в городе сеть по их распространению. Он был арестован в 2017 году в столице Уругвая Монтевидео.

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