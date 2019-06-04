Умер прятавший героин в солдатские гробы наркобарон

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В американском штате Нью-Джерси в возрасте 88 лет скончался знаменитый нью-йоркский гангстер Фрэнк Лукас. Об этом сообщает Associated Press.

Лукас приехал в Нью-Йорк в 1946 году. Молодого человека, промышлявшего дерзкими грабежами и налетами, взял под свое крыло Эллсворт Джонсон по кличке Бампи — главарь гарлемской банды, которая контролировала подпольные игорные дома.

После смерти Джонсона Лукас лично побывал в Азии, чтобы наладить связи с плантаторами опийного мака. Ему удалось договориться о поставках героина в десять раз дешевле, чем у американских посредников. Наркотики везли в Соединенные Штата в гробах с телами убитых на вьетнамской войне солдат.

В 1975 году Лукаса схватили и приговорили к тюремному заключению на 70 лет. Оказавшись за решеткой, он согласился стать полицейским информатором, и вышел на свободу через пять лет. В середине 1980-х Лукас снова попал в тюрьму за наркоторговлю и вышел на свободу в 1991 году.

На пике криминальной карьеры Лукас зарабатывал до миллиона долларов в сутки, однако при обыске в 1975 году у него нашли только 500 тысяч долларов. По слухам, еще 50 миллионов долларов гангстер успел спрятать на офшорных счетах. Полиции так и не удалось до них добраться.

В 2012 году престарелого гангстера обвинили в попытке дважды обналичить чек на получение государственного пособия. На этот раз он отделался условным сроком. Это было его последнее столкновение с законом.

В 2007 году режиссер Ридли Скотт поставил фильм «Гангстер», основанный на истории жизни Фрэнка Лукаса. Главную роль сыграл Дензел Вашингтон. Преступник принимал активное участие в съемках.

В мае сообщалось, что в Лондоне умер 92-летний датский аристократ Клаус фон Бюлов, которого подозревали в попытке убийства жены. По версии обвинения, он пошел на преступление, чтобы получить наследство и жениться на любовнице.

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