Умер избежавший наказания за убийство жены аристократ

В Лондоне умер 92-летний датский аристократ Клаус фон Бюлов (Claus von Bülow), которого подозревали в попытке убийства жены. Об этом сообщает Sky News.

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В 1982 году он стал героем громкого судебного процесса. Его обвиняли в двух покушениях на жизнь супруги, совершенные в 1979 и 1980 годах. И в обоих случаях он ввел ей большую дозу инсулина. Женщина осталась жива, но впала в кому и не приходила в сознание до своей смерти в 2008 году.

По версии обвинения, фон Бюлов хотел убить супругу, чтобы получить наследство и жениться на любовнице. Его признали виновным и приговорили к лишению свободы на тридцать лет. Спустя три года суд повторно рассмотрел дело и на этот раз оправдал аристократа.

В 1990 году судебный процесс был показан в художественном фильме «Изнанка судьбы». Лента вошла в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США, а актер Джереми Айронс, игравший Клауса фон Бюлова, получил «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

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