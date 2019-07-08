Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством

В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 5 июля на проспекте Солидарности 29-летний мужчина выбросил из окна квартиры на девятом этаже кинескопный телевизор. Телевизор упал на голову проходившей мимо женщины. От полученных травм она скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»), избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что пара якобы занялась сексом на подоконнике и случайно выпала с девятого этажа многоквартирного дома. По словам местной жительницы, она видела, как мужчина и женщина выпали из окна вслед за телевизором. Предполагалось, что мужчина отделался легкими ушибами и покинул место трагедии.

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