Россияне выпали с девятого этажа во время секса

В Невском районе Санкт-Петербурга пара занялась сексом на подоконнике и случайно выпала с девятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидца произошедшего.

Местная жительница рассказала, как в ночь на пятницу, 5 июля, из окна дома, расположенного по проспекту Солидарности, выпали мужчина с женщиной вслед за телевизором. Свидетельница инцидента немедленно вызвала полицию.

Полицейские прибыли на место и обнаружили возле дома труп женщины, которая лежала на асфальте возле швабры и разбитого телевизора. На погибшей, которой приблизительно 25-30 лет, были спортивные штаны красного цвета и светлая рубашка. Предполагается, что мужчина отделался легкими ушибами и покинул место трагедии.

Согласно предварительной версии, петербурженка в компании четырех знакомых выпивала алкоголь в квартире на девятом этаже. Позже она занялась сексом с одним из мужчин, уединившись на подоконнике. Пара якобы потеряла равновесие и сорвалась вниз. Текущее состояние и местонахождение ее партнера неизвестно.

На данный момент полиция проводит расследование и устанавливает личности участников инцидента.

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