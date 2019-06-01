Американец застрелил подругу во время секса

Американец случайно застрелил подругу во время секса. Об этом сообщается на сайте шерифа округа Хиллсборо, штат Флорида.

По данным полицейских, инцидент произошел дома у 23-летнего жителя города Уэлрико Эндрю Шино. Примерно в полпервого ночи во время предварительных ласк с огнестрельным оружием он непреднамеренно произвел выстрел в верхнюю часть тела подруги. Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась, а Шино предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и отпустили под залог в 50 тысяч долларов.

27 мая австралийский телеведущий Даррен Макмаллен сделал серию публикаций в Instagram с парой, занимавшейся сексом на борту самолета. «Мы не терпим неуместного поведения на борту и призываем пассажиров сообщать о любых подобных инцидентах», — заявил представитель авиакомпании.

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