Пассажиры занялись сексом на борту самолета и попали на камеру

Австралийский телеведущий Даррен Макмаллен сделал серию публикаций в Instagram, на которых видно, как мужчина и женщина, сидящие впереди него, занимаются сексом. На его посты обратило внимание издание News.com.au.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jetstar. По словам Макмаллен, сперва действия парня с девушкой были не очень заметны, а затем их кресла начали трястись.

Сидящие рядом с парой попутчики не обращали внимания на происходящее: например, их сосед в это время пытался сфотографировать горизонт из иллюминатора.

Когда все закончилось, телеведущий встал со своего кресла и пошел поздравлять мужчину с вступлением в mile high club («клуб занимавшихся сексом в самолете»). «Эй, парень, я должен сказать, что это было легендарно», — сказал Макмаллен, пожав ему руку.

Однако, когда сотрудники авиакомпании увидели публикации ведущего, они возмутились такому поведению пассажиров. «Мы не терпим неуместного поведения на борту и призываем пассажиров сообщать о любых подобных инцидентах», — заявил представитель Jetstar.

В апреле бывшая стюардесса рассказала о случае, когда ее команда проучила уединившуюся в туалете пару. По ее словам, экипаж всегда понимает, чем занимаются двое людей в уборной из-за «трясущейся двери». Обычно бортпроводники из ее команды старались игнорировать подобные ситуации, но однажды они решили подшутить над парой и поздравили их бутылкой шампанского и аплодисментами.

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