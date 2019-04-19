Бортпроводники проучили уединившихся в туалете пассажиров

Бывшая стюардесса вспомнила о случае, когда ее команда проучила уединившуюся в туалете пару, и рассказала о признаке, выдающем интимную связь между пассажирами. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, занимающихся сексом в уборной путешественников всегда выдает «трясущаяся дверь». Обычно бортпроводники из ее команды старались игнорировать подобные ситуации, но однажды захотели подшутить над закрывшимися в туалете пассажирами. «Посмотрите, у нас тут двое уединились в туалете. Давайте поздравим их, когда выйдут», — проинструктировал старший бортпроводник.

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Когда пара вышла из туалета, экипаж встретил их аплодисментами. «От имени всей команды мы хотим поздравить вас со вступлением в mile high club!» — поприветствовал старший бортпроводник, открывая бутылку шампанского (mile high club — «клуб занимавшихся сексом в самолете» — прим. «Ленты.ру»).

Бортпроводница, чье имя не раскрывается, также вспомнила о реакции пары: девушка выглядела смущенной, а ее спутник испугался, что их собираются отчитать за секс в самолете.

В марте сотрудники экипажа круизных лайнеров поделились подробностями своей сексуальной жизни на борту: оказалось, интимные связи на кораблях случаются чаще, чем в студенческих общежитиях. Они также отметили, что отношения во время круизных путешествий развиваются и заканчиваются очень быстро, поскольку люди находятся близко друг к другу в замкнутом пространстве в течение долгого времени.

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