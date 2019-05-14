Мужчина выставил свою девушку на сайт объявлений ради исполнения секс-фантазии

Девушка из английского города Престон случайно узнала о том, что ее бойфренд предлагал незнакомцам в сети изнасиловать ее. Об этом в Twitter рассказала подруга девушки, скриншоты постов публикует Daily Mail.

По словам автора публикаций в соцсети, ее двадцатилетняя приятельница, встречавшаяся с парнем уже четыре года, заподозрила, что тот собирается сделать ей предложение. Чтобы подтвердить свои догадки, девушка решила просмотреть сообщения на почте в телефоне своего спутника. Она ожидала найти там письмо с подтверждением заказа обручального кольца.

Вместо доказательств своего предположения британка нашла на почте парня неприятно поразившее ее сообщение, датированное весной 2018 года. В нем он отвечал на объявление на сайте Craigslist, автором которого был мужчина, искавший женщину для «исполнения своей фантазии о насилии». Парень писал, что мужчина может изнасиловать его девушку.

Когда британка узнала о поступке бойфренда, она потребовала объяснений. «Это непохоже на меня. Не знаю, как это произошло. Я неправ. Я себя ненавижу за это. Мне стыдно. Не хочу больше быть на этом свете. Я тебя расстроил, а ведь все, чего я хотел, это сделать тебя счастливой», — попытался оправдаться парень.

Девушка в комментариях к постам подруги в Twitter подтвердила подлинность своей истории и написала, что не понимает, как могла несколько лет встречаться с человеком, которого, как оказалось, не знает.

Она обнаружила, что парень также снимал их занятия сексом и затем отправлял ролики незнакомым людям. Британка обратилась в полицию, которая сейчас, по ее словам, занимается расследованием дела.

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