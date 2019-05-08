Домыслы мужчины о женской физиологии сделали его посмешищем в сети

Пользовательница Twitter под ником frizzy поделилась с подписчиками удивившим ее сообщением от мужчины, который не имел представления о женской физиологии. На вирусную публикацию обратил внимание таблоид Daily Mail.

Как следует из скриншотов переписки, опубликованных frizzy, ее собеседник был уверен, что менструация у женщин бывает только в дневное время, так как на ночь организм «отключается». «Тебе 24!» — удивленно отметила автор публикации, намекая на то, что в его возрасте мужчины имеют представление о биологических процессах.

Публикация получила 35 тысяч ретвитов и почти 145 тысяч лайков за несколько дней. Многие комментаторы иронически отнеслись к замечанию собеседника frizzy. «Да, это правда. Когда мы спим, наше дыхание полностью останавливается, и наши сердца перестают биться. Затем наша душа переносится в облако, где хранятся наши сны. Ваше тело будет знать, когда пришло время вставать, и призовет вашу душу обратно. Человеческое тело удивительно», — пошутила девушка по имени Лиза.

Многие женщины сообщили, что их возлюбленные нередко выказывали незнание биологии. «Бывший парень думал, что тампоны — это просто пластиковые пробки», — рассказала одна из комментаторов.

Некоторые помечтали о том, что бы было, если домыслы парня оказались правдивыми. «Вы хотите сказать мне, что все это время я могла просто спать всю неделю и избегать всего этого бардака», — пофантазировала девушка под ником yikes_itsaut.

Ранее пользователи Twitter засмеяли мужчину, который пытался высчитать оптимальное количество тампонов, которое может понадобиться женщинам ежегодно. По его мнению, за 12 месяцев женщины переживают девять менструаций.