Мужчина поиздевался над менструальной болью и навлек на себя гнев женщин

Микроблогер @ __sargee попал под шквал критики в Twitter после шутки о боли, которую испытывают женщины при менструации.

Мужчина опубликовал снимок футболиста, который стер колени, прокатившись по газону. «Пока женщины не испытают это, я не хочу слышать о месячных», — написал он.

Твит @ __sargee стал вирусным и набрал множество критических комментариев. Часть женщин восприняли троллинг микроблогера как издевательство над их болью. Мужчину упрекнули в невежестве. Пользовательница из Великобритании @GiaLosiya предположила, что автор шутки не в курсе эксперимента, в ходе которого мужчинам дали почувствовать, что испытывает женщина во время менструации. «Они все плакали, но это неважно», — написала она.

Девушки принялись троллить мужчину в ответ. «Кроме того, ежемесячные боли ощущаются будто удары ножом в кишечнике, так как один из наших органов буквально убивает себя в течение недели, когда мы переходим к легкой форме родов. Но уверена, поцарапанные колени хуже», — иронизирует @ess_phoenix.

«Из какого колена выходит ребенок?» — обратилась к автору поста комедийный режиссер Ана Бретон (Ana Bretón).

Девушки упрекнули @ __sargee в слабохарактерности, раз боль от ссадин на коленях кажется ему сильной. «Мне было восемь, когда я впервые ободрала коленки на поле. 20 лет спустя я все еще ношу шрам. В старших классах мне вогнали в спину шип. Я сломала большой палец, содрала колени и даже больше. Но ничто из этого не сравнится с судорогами во время месячных, которые заставляли меня отключаться. Жаль, что ты слабак», — посетовала @TasiaBass28.

Мужчинам, насмехающимся над страданиями девушек по во время месячных, пожелали пережить те же ощущения.

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