В сети возмутились получившим «Оскар» фильмом про менструацию

Русскоязычные пользователи сети возмутились тем, что картина «Точка. Конец предложения» (Period. End of Sentence) получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм».

Кинолента рассказывает о проживающей в индийской деревне группе женщин, которые запускают производство дешевых прокладок. Таким образом они борются со стигматизацией месячных, а также пытаются помочь местным жительницам, которые в течение нескольких десятилетий не имели доступ к гигиеническим средствам и, как следствие, испытывали проблемы со здоровьем.

Вся галерея «Перешли на красный» Продолжить Дженнифер Лопес Фото: Matt Petit - Handout / A.M.P.A.S. / Getty Images 1 /20

Во время получения золотой статуэтки иранский режиссер Райка Зехтабчи расплакалась на сцене и пояснила, что это не связано с тем, что у нее критические дни. Она выразила удивление, что ее работа выиграла премию, поблагодарила коллег и Netflix, на платформе которого состоялась премьера документальной картины, а также героинь фильма, которые, по ее словам, вдохновили остальных «бороться за менструальное равенство»

У юзеров вызвал недоумение выбор жюри Американской киноакадемии. Кроме того, их насмешила речь автора картины.

Церемония вручения «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе ранее 25 февраля. Лучшим фильмом назвали «Зеленую книгу» режиссера Питера Фаррелли. Лучшим режиссером стал Альфонсо Куарон. Среди актеров главные премии получили Рами Малек и Оливия Колман.

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