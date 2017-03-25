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В Италии предложили ввести ежемесячный отпуск на время менструации

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Италия может ввести ежемесячный трехдневный отпуск для работниц с болезненными менструальными периодами. В случае принятия этого закона она станет первой западной страной с подобной практикой в отношении женщин. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает The Independent.

Нижняя палата итальянского парламента приступила к обсуждению законопроекта, который обяжет работодателей каждый месяц оплачивать три дня отпуска для сотрудниц, которые испытывают боли во время менструации. Документ подготовили четыре депутата-женщины от правящей Демократической партии.

Как сообщает издание, в стране есть те, кто опасается, что закон может дискредитировать женщин, которые борются за равноправие полов. При найме на работу мужчины могут стать более приоритетными сотрудниками.

Подобный закон уже введен в ряде восточных стран, например, в Японии и Южной Корее, кроме того, подобные краткосрочные отпуска есть в некоторых провинциях Китая.

На сегодняшний день в Италии женщинам гарантированы пять месяцев декретного отпуска на время беременности и родов, в течение которого им выплачивается 80 процентов от заработной платы. Отказаться от него они не имеют права. После оба родителя имеют право взять шесть дополнительных месяцев отпуска по уходу за ребенком с выплатой 30 процентов зарплаты.

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