Реклама прокладок с красной менструальной кровью шокировала украинских зрителей

Бренд Libresse запустил на Украине просветительскую акцию #Ценормально («Это нормально»), призванную детабуировать тему менструации. Компания заменила синюю жидкость, с помощью которой в рекламе традиционно демонстрируют впитывающую способность средств гигиены, на красную, чем вызвала бурю негодования среди женской аудитории.

Авторы ролика представляют ситуации, в которых девушки стесняются попросить у своих знакомых прокладку, потому что их окружают мужчины — на вечеринке или на занятиях. Маркетологи Libresse призывают отринуть стереотипы и перестать стыдиться этой темы. «Месячные это нормально. Говорить о них — тоже», — говорится в финале ролика.

Некоторых зрительниц особенно разозлила демонстрация красной жидкости, выливаемой на гигиеническую прокладку. Микроблогер из Одессы Shoujo girl обратила внимание на то, что комментарии под рекламным видео в соцсетях наводнили гневные отзывы со стороны девушек. «Да... Нравственность, нормы, приличия у нас на нуле, уже весь интернет в прокладках, так еще мало о них поговорили. Что за феминизм пошел?» — пишет dinulka_diamond. «Бред бредовый! Говорить надо об этом, но не трубить!» — возмущается jujuyar.

«На хрена мужикам это знать? Лично у меня это вызывает чувство стыда. И я считаю, это нормально, потому что это исключительно женская тема, в женском кругу!» — настаивает buraiakseniia.

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Другие пользователи отмечают, что неодобрение высказывают только девушки. Микроблогер с ником kuindzhi объяснил их поведение патриархатом и внутренней мизогинией — неприязнью женщин к женщинам и поддержанием стереотипов о представительницах одного рода, представляющих женщин в негативном свете.

Акция Blood normal была запущена Libresse в 2017 году. Разошедшийся по соцсетям ролик — усеченная версия оригинального видео, снятого BBDO, которое уже транслировалось на европейский рынок. В его производстве принимала участие украинская компания Radioaktive Film.

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