Интернет заполонили страдающие от боли женщины

Сотрудники косметической фирмы Pink Parcel выяснили, что девять из десяти фотографий в сети, на которых изображены девушки в период менструации, — сексистские. Об этом сообщает Mashable.

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав контент на сотне популярных ресурсов, включая крупнейшие поисковики Google и Bing. Результаты показали, что на 91 проценте изображений женщины выглядят «слабыми, расстроенными и уязвимыми». Фотобанки, поисковые системы и медицинские сайты признаны худшими источниками, сообщается в исследовании.

По словам аналитиков, чаще всего на подобных снимках женщины держатся за живот (63 процента случаев), чуть реже девушки изображены лежащими на кровати (52 процента). Также нередко героини фотографий корчатся от боли (40 процентов). При этом только на 9 процентах проанализированных фотографий женщины работают или занимаются спортом.

Более половины опрошенных девушек признали, что подобные снимки не имеют к ним никакого отношения: 56 процентов женщин просто не чувствуют боль в период менструации. Еще 40 процентов признали снимки из фотобанков негативными, так как они становятся «главной причиной чувства стыда».

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