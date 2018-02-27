Дженнифер Лоуренс снова смутила общественность откровенным нарядом

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс второй раз за последние две недели потрясла публику своим откровенным нарядом. Об этом сообщает Mirror.

На премьеру фильма «Красный воробей», где Лоуренс исполняет главную роль, актриса надела полупрозрачный топ с высоким воротом и объемную черную юбку. Наряд дополнили яркие зеленые серьги и броский макияж. Позируя перед камерами, 27-летняя обладательница «Оскара» поставила руки на бедра и не заметила, как сползла часть ее платья. Фотографы успели заснять оголившуюся грудь звезды.

Дженнифер Лоуренс Фото: MediaPunch / REX / Shutterstock

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Ранее в феврале Лоуренс высказалась в Facebook по поводу повышенного внимания журналистов к ее внешнему виду. Артистка возмутилась, что ее появление на улице в откровенном платье вызвало шумиху в прессе.

«Ого! Я даже не знаю, с чего начать с этой дискуссией вокруг "Дженнифер Лоуренс, надевшей откровенное платье в холодную погоду". Это не просто чрезвычайно смешно, я еще и крайне оскорблена этим. Это платье Versace прекрасно, думаете, я стану прикрывать его пальто и шарфом? Я была снаружи минут пять. Да я бы стояла в этом платье в сугробе, потому что люблю модные вещи и это мой выбор», — написала Лоуренс.

Актриса обвинила обративших «чрезмерное» внимание на ее внешний вид в сексизме. «Все, что я надеваю на себя, я выбираю сама. И если я хочу в этом мерзнуть, это тоже мой выбор», — добавила актриса.

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