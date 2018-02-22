Дженнифер Лоуренс появилась в откровенном платье и возмутилась похотью фанатов

Актриса Дженнифер Лоуренс высказалась в Facebook по поводу повышенного внимания поклонников и журналистов к ее внешнему виду. Артистка возмутилась, что ее появление на улице в откровенном платье вызвало шумиху в прессе.

«Ого. Я даже не знаю, с чего начать с этой дискуссией вокруг "Дженнифер Лоуренс, надевшей откровенное платье в холодную погоду". Это не просто чрезвычайно смешно, я еще и крайне оскорблена этим. Это платье от Versace прекрасно, думаете, я стану прикрывать его пальто и шарфом? Я была снаружи минут пять. Да я бы стояла в этом платье в сугробе, потому что люблю модные вещи и это мой выбор», — написала Лоуренс.

Она обвинила людей, обративших «чрезмерное» внимание на ее внешний вид, в сексизме. «Все, что я надеваю на себя, я выбираю сама. И если я хочу в этом мерзнуть, ЭТО ТОЖЕ МОЙ ВЫБОР», — добавила актриса.

Фотографии Лоуренс в платье от Versace были сделаны в Лондоне, куда актриса приехала на церемонию вручения кинопремии BAFTA.

Ранее в феврале артистка рассказала о психологических проблемах, которые у нее вызвало появление в сети ее обнаженных фотографий. «На длительный период времени я не хотела выглядеть сексуально и не желала, чтобы кто-либо видел мою плоть. Была масса вещей, которые заставляли меня испытывать неудобство», — призналась Лоуренс.

27-летняя Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она также сыграла в картинах «мама!», «Мой парень — псих» и «Пассажиры».

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