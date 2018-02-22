Дженнифер Лоуренс возжелала гея-подростка из «Зови меня своим именем»

etonline.com

Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что ее привлекает актер Тимоти Шаламе, сыгравший гея-подростка в мелодраме «Зови меня своим именем». Артистка рассказала о своих чувствах в интервью Entertainment Tonight.

«Такой горячий! Я жду, пока Тимоти чуть подрастет, умасливаю его пока, как свинью перед забоем. А как только ему исполнится 30, сразу полезу к нему. Такой талантливый и такой горячий», — заявила 27-летняя Лоуренс.

Актриса спохватилась и уточнила у журналистов возраст Шаламе. «Он ведь достаточно взрослый, чтобы я могла это говорить? Ему уже есть 18 лет? — забеспокоилась она. — А то я тут говорю, какой он горячий, а ему пятнадцать».

22-летний Шаламе сыграл в «Зови меня своим именем» 17-летнего итальянца Элио, который влюбляется в молодого американского ученого Оливера (Арми Хаммер). В декабре 2017-го Шаламе стал лучшим актером года по версии портала Vulture. Такое же звание он получил от ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Лента «Зови меня своим именем» была номинирована на премию «Оскар-2018».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!