Кинокритики признали фильм о гомосексуальной любви лентой года

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса объявила ленту «Зови меня своим именем» лучшим фильмом 2017 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Картина режиссера Луки Гуаданьино рассказывает об отношениях семнадцатилетнего итальянца Элио и ассистента его отца, молодого американского ученого Оливера. Премьера фильма в России состоялась в октябре. Актер Тимоти Шаламе, сыгравший Элио, назван лучшим актером первого плана.

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Гуаданьино также получил награду кинокритиков как лучший режиссер, разделив ее с Гильермо дель Торо, снявшего фэнтезийную мелодраму «Форма воды». Актрисой года признали Салли Хокинс, исполнившую роль главной героини в работе дель Торо.

Американский журнал Esquire 5 декабря обнародовал рейтинг лучших кинолент, вышедших в 2017 году. Лидером стала картина «Леди Макбет» режиссера Уильяма Олдройда, снятая по мотивам повести русского писателя Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».