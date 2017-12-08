Назван лучший актер года

Издание Vulture составило список из 10 лучших актерских работ 2017 года. Лидером стал американец Тимоти Чаламет.

Он исполнил роль 17-летнего Элио Перлмана в фильме «Зови меня своим именем» режиссера Луки Гуаданьино. На втором месте значится ирландская актриса Сирша Ронан. Ее отметили за участие в картине «Леди Птица» Греты Гервиг.

Замыкает тройку Уиллем Дефо. Двукратный номинант на премию «Оскар» в уходящем году снялся в драме «Проект "Флорида"» Шона Бейкера. В первую десятку также включили другую актрису из этой ленты — семилетнюю Бруклин Принс.

Кроме того, в топ-10 вошли такие артисты, как Джеймс Франко («Горе-творец»), Синтия Никсон («Тихая страсть»), Лори Меткалф («Леди Птица»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Марго Робби и Эллисон Дженни (обе снялись в фильме «Я, Тоня»).

Ранее в декабре журнал Rolling Stone опубликовал список из 10 худших кинолент, которые вышли на экраны в 2017 году. Первое место досталось фантастическому блокбастеру «Трансформеры: Последний рыцарь» режиссера Майкла Бэя.