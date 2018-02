Фаворитов «Оскара» обвинили в расизме, плагиате и педофилии

Борьба за главную награду «Оскар-2018» оказалась одной из самых скандальных в истории кинопремии — фильмы-фавориты уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных. Об этом в среду, 14 февраля, пишет The Guardian.

В заметке приводятся появившиеся в СМИ обвинения в адрес лент «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Форма воды» и «Дюнкерк». Автор подчеркивает, что не вся критика объективна, и предполагает, что некоторые обвинения появились из-за излишней популярности картин.

После премьеры «Трех билбордов» в США публика посчитала, что лента оправдывает расизм из-за «чрезмерно мягкого отношения» главной героини в исполнении Фрэнсис Макдорманд к полицейскому-расисту, которого играет Сэм Рокуэлл. Режиссеру Мартину Макдонаху пришлось оправдываться перед критиками — он объяснил, что ленту специально делали «аморальной и тяжелой». «Это не фильм для шестилетних, мы же не "Мстителей" снимаем», — отмечал он.

Картину «Зови меня своим именем» о любовных отношениях 17-летнего итальянского подростка и 24-летнего американского ученого обвинили в педофилии. Критики подчеркивали, что даже при том, что возраст сексуального согласия в Италии — 14 лет, картина негативно влияет на Голливуд, окруженный секс-скандалами и обвинениями в домогательствах.

Фильм Кристофера Нолана о Второй мировой войне «Дюнкерк» столкнулся с критикой после того, как выяснилось, что часть декораций к ленте была создана тюремными заключенными и продюсеры таким образом сэкономили деньги. Ленту Гильермо дель Торо «Форма воды», получившую 13 номинаций на «Оскар», уличили в плагиате — в картине якобы практически целиком повторяется сюжет пьесы Let Me Hear You Whisper («Позволь мне услышать твой шепот») американского писателя Пола Зиндела, написанной в 1969 году. При этом в титрах не упоминается ни драматург, ни его работа.

Победителей «Оскара» назовут на церемонии в Лос-Анджелесе 4 марта. За премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» поборется российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

