Фаворита «Оскара» уличили в плагиате

В фильме «Форма воды» Гильермо дель Торо практически целиком повторяется сюжет пьесы Let Me Hear You Whisper («Позволь мне услышать твой шепот») американского писателя Пола Зиндела, написанной в 1969 году. Об этом заявил сын Зиндела Дэвид, пишет The Guardian.

«Мы шокированы тем, что крупная киностудия без стеснения сняла ленту по мотивам работы моего отца, не упомянув о нем в титрах и не обратившись к нам по поводу авторских прав», — подчеркнул Дэвид Зиндел.

Материалы по теме Много воды Номинанты на «Оскар»-2018: неудачники, сюрпризы и русский след

«Форма воды» повествует об уборщице, работающей в секретной лаборатории в 1960-х. Она влюбляется в гуманоида-амфибию, над которой сотрудники лаборатории проводят эксперименты. Она пытается спасти существо, выпустив его в море, когда узнает о планах ученых провести вивисекцию амфибии. В «Позволь мне услышать твой шепот» схожий сюжет, только роль гуманоидной амфибии играет дельфин. Отмечается, что многие сцены картины и пьесы повторяются один в один.

Представители студии Fox Searchlight, владеющей правами на картину дель Торо, заявили, что все обвинения в плагиате не соответствуют действительности.

23 января «Форма воды» получила 13 номинаций на «Оскар», в том числе и в категории «Лучший фильм». Лента стала фаворитом кинопремии 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!