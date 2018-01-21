Продюсеры выбрали лучший фильм года

Лучшим фильмом года, по мнению Гильдии продюсеров США, является картина Гильермо дель Торо «Форма воды». Об этом сообщает Associated Press.

Сам режиссер не присутствовал на церемонии вручения наград из-за болезни отца. За звание лучшего фильма также боролись «Прочь» Джордана Пила, «Леди Птица» Греты Гарвинг и «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

Ранее в январе «Форма воды» была названа лучшим фильмом года на Венецианском фестивале и Critics' Choice Awards.

Церемония вручения премии Гильдии продюсеров США, которая проходит в городе Беверли-Хиллз штата Калифорния ежегодно с 1990 года в январе, не транслируется по телевидению и привлекает внимание критиков, так как может предопределить результаты премии «Оскар» в феврале.

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