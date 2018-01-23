Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар». Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

Российский фильм «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Лучшая актриса второго плана:

Мэри Джей Блайдж

Эллисон Дженни

Лесли Мэнвилл

Октавия Спенсер

Лори Меткалф

Операторская работа:

«Бегущий по лезвию 2049»

«Ферма "Мадбаунд"»

«Дюнкерк»

«Темные времена»

«Форма воды»

Лучшая музыка к фильму:

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший грим и прически:

«Темные времена»

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

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