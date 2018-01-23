Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар». Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.
Российский фильм «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Лучшая актриса второго плана:
Мэри Джей Блайдж
Эллисон Дженни
Лесли Мэнвилл
Октавия Спенсер
Лори Меткалф
Операторская работа:
«Бегущий по лезвию 2049»
«Ферма "Мадбаунд"»
«Дюнкерк»
«Темные времена»
«Форма воды»
Лучшая музыка к фильму:
«Дюнкерк»
«Призрачная нить»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший грим и прически:
«Темные времена»
«Виктория и Абдул»
«Чудо»
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.
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