«Нелюбовь» Звягинцева допустили к борьбе за «Оскар» в главной номинации

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала список фильмов, допущенных к борьбе за премию «Оскар» в главной номинации — «Лучший фильм». С полным перечнем можно ознакомиться на сайте организации.

В перечень вошла 341 лента. Среди них — российская картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Марьяна Спивак, Алексей Розин и Матвей Новиков, исполнившие роли в фильме, смогут стать претендентами на статуэтку в категориях «Лучшая актриса» и «Лучший актер».

В список также попали такие картины, как «Бегущий по лезвию 2049», «Убийство в Восточном экспрессе», «Дюнкерк», «Окча» и «Снеговик».

Номинанты во всех категориях будут объявлены 23 января 2018-го. Церемония вручения премии состоится 4 марта.

Ранее в декабре стало известно, что фильм Звягинцева вошел в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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