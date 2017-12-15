Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии.

В короткий список вошли девять картин из 92 претендентов. За статуэтку поборются фильмы из Чили, Германии, Венгрии, Израиля, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции.

90-я церемония вручения кинопремий «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года в Голливуде.

11 декабря стало известно, что «Нелюбовь» поборется за американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В фильме, который рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева.

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