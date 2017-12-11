«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»

Лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» поборется за американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список номинантов приводит Associated Press.

Конкуренты «Нелюбви» — немецкая драма «Из ниоткуда», шведский «Квадрат», чилийская лента «Фантастическая женщина» и камбоджийский биографический фильм «Сначала они убили моего отца».

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Награды вручат 7 января 2018 года в Лос-Анджелесе, это будет 75-я церемония «Золотого глобуса», ее проведет актер Сет Майерс.

В январе 2017-го «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия либо мюзикл» победила лента «Ла-Ла Ленд». Работа также получила премии за лучшую режиссуру, лучший сценарий, музыку и оригинальную песню, а исполнители главных ролей, Райан Гослинг и Эмма Стоун, признаны лучшими актерами мюзикла.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. В фильме, который рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. Картина вошла в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».