Журналистка взбесилась из-за обилия рекламы критических дней в розовых тонах

Журналистка американского издания Mashable Рэйчел Краус (Rachel Kraus) выпустила колонку, в которой призвала производителей товаров для женщин, так или иначе предназначенных для слежения за менструационным циклом, перестать выполнять их в розовом цвете и использовать его оттенки в рекламе.

«Я часто вижу объявления приложений для мониторинга репродуктивного здоровья и управления беременностью в социальных сетях. И я замечаю среди тонких милых значков и минималистичных шрифтов бежево-розовую палитру, которая никак не похожа на что, что выходит из меня раз в месяц», — пишет Краус.

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В пример она привела приложение Fitbit, в котором есть функция исключительно для женщин. Приложение обозначает период критических дней розовым цветом, а дни овуляции — голубым. Другими оттенками розового сервис помечает интенсивность менструации.

То же касается приложения Pink Pad, позиционирующего себя исключительно женским. С его помощью можно следить за циклом, весом, планировать беременность. Приложение также выполнено в оттенках розового. Журналистка считает использование розового применительно к критическим дням избитым и недопустимым клише.

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«Пожалуйста, прекратите продавать мою вагину мне в цвете, который пахнет устаревшими маркетинговыми совещаниями, доступностью и спокойствием. Я не боюсь своих критических дней, и ваше приложение не может меня утешить», — возмущается Краус.

Автор объясняет, что много лет маркетологи поддерживали статус нежно-розового как цвета, внушающего доверие, ассоциирующегося с беззаботностью, легкостью, благополучием и молодостью. Как считает Краус, пришло время перестать обманывать аудиторию, реабилитировать красный и покончить с боязнью ассоциаций с кровью. По мнению журналистки, стоит начать использовать этот цвет для товаров, предназначенных для женщин.

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