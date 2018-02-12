Водянова попыталась приучить подписчиков к прокладкам и просчиталась

Пользователи соцсетей назвали бредом попытку Натальи Водяновой запустить флешмоб, посвященный теме менструации. Модель выложила на своей странице в Instagram селфи с женским средством гигиены.

«Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом», — призвала девушка в подписи.

Также она отметила под постом нескольких моделей, обратившись к ним с просьбой поддержать флешмоб.

Подписчики не одобрили инициативу модели. Положительные комментарии в основном относились к ее внешнему виду и макияжу, но по сути публикации юзеры высказывались жестко. Некоторые в грубой форме выражали мнение, что Водянова сошла с ума. Знакомые, которых модель упомянула в посте, флешмоб не поддержали.

«Вы серьезно думаете, что если мы все начнем демонстрировать свои прокладки в сети, это поможет изменить традиции и суеверия, сложившиеся столетиями, какими бы дикими они нам ни казались? Мне кажется, есть вещи, выносить которые на всеобщее обозрение будет дурным тоном всегда! И это правильно! Помощь — это прекрасно, но метод выбран неправильно», — прокомментировала одна из подписчиц.

Еще одна женщина обвинила Водянову в невнимательности к острым вопросам: «Почему русские женщины агрессивно реагируют на проблему прокладок? Потому что у них есть РЕАЛЬНЫЕ проблемы: отсутствие детских садов, низкие детские пособия, ипотеки, совмещение декрета и работы и т.д.».

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