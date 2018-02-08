Перевернувшуюся в автомобиле британку закидали сломанными машинами

Семнадцатилетняя британка опубликовала в Twitter фото перевернувшейся на обледенелой дороге машины и получила поддержку пользователей по всему миру.

В твите Эми Эмсли (Amy Emslie) совместила скрин сообщения от матери, где та интересовалась, как девушка ведет машину по заснеженному шоссе, и фото перевернувшегося автомобиля. «Не очень хорошо, мам», — прокомментировала изображение блогерша.

Публикация получила почти 10 тысяч ретвитов и более 70 тысяч лайков. Девушку поддержали пользователи по всему миру: многие стали выражать ей сочувствие фотографиями своих перевернувшихся на скользкой дороге автомобилей. «Такое случается с лучшими из нас», — утешали ее.

Реакция на публикацию Эмсли разрослась до масштабов флешмоба. Пользователи уже не только поддерживали британку, но и делились своими бедами. «Хах, моя выглядит получше, дружок», — написал один из комментаторов, сопроводив твит изображением автомобиля после аварии. Кто-то пересказывал печальные обстоятельства своей жизни. Мужская аудитория соцсети не упустила возможности рассказать, как они страдали от водителей женского пола.

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