В сети поразились издевательству телеведущих над женщиной-политиком 50 лет назад

Видео: @bbcmartynoates / Twitter

Политический обозреватель юго-западного бюро «Би-би-си» Мартин Оутс (Martyn Oates) отыскал интервью 1970 года с женщиной-парламентарием, в котором политик попала под шквал сексистских вопросов ведущих. Такое отношение шокировало пользователей Twitter, где журналист опубликовал фрагмент интервью.

Ведущие «Би-би-си» поговорили с Джанет Фукс (Janet Fookes) в ночь выборов, в которых она принимала участие и в результате прошла в парламент. Ведущий Робин Дэй (Robin Day) начал расспрашивать ее о личной жизни и отметил ее миловидную внешность.

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Когда Дэй узнал возраст Фукс — 34 года, он посчитал должным обратить внимание, что она не выглядит на свои годы. Фукс заметила, что ее заботят вопросы образования, а также роль женщин в политике Великобритании. Однако мужчины не стали сосредотачиваться на этой теме. Соведущий Дэя Клифф Мишельмор (Kliff Michelmore) счел необходимым рассказать зрителям, которые смотрели интервью на черно-белых телевизорах, что Фукс — «самая великолепная рыжая» женщина.

Поведение ведущих возмутило женщин, увидевших фрагмент интервью. Англичанка с ником C.A. Hebblethwaite отмечает, что состояние тогдашнего общества отражает еще и смех, который слышится за кадром, когда ведущие задают Фукс несерьезные вопросы. «Целое свиное стадо, хихикающее на заднем плане!» — возмущена британка.

Пользователи отмечают, что несмотря на насмешки ведущих Фукс вела себя достойно. «Она была собранна и вежлива. Несомненно, нужно было поставить на место этих хамских нарциссических мужчин. В этом сила женщины», — заключает пользователь с ником blank.

The Independent сообщает, что Фукс была членом палаты общин с 1970 по 1997 год, в течение последних пяти лет работы в палате она работала заместителем спикера.

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