Художник переосмыслил сексизм и поменял местами женщин и мужчин

Проживающий в Ливане художник Эли Резкалла (Eli Rezkallah) переосмыслил американские рекламные плакаты 1950-х годов, высмеяв сексизм и поменяв местами женщин м мужчин. Работы опубликованы на личном сайте художника.

По словам Резкалла, идею для проекта ему подсказали родственники из США, которые обсуждали способность женщин справляться с так называемыми «женскими обязанностями» — кухней, готовкой и уборкой. Наслушавшись их разговоров, художник решил показать абсурдность старых рекламных плакатов с сексистскими слоганами.

Среди выбранной Резкаллой рекламы оказались баннеры «Хорошо иметь девушку дома», «Женщины не покидают кухню», «Не беспокойся, дорогая, по крайней мере, ты не сожгла кухню» и «Покажите ей, что это мир мужчин». На каждом плакате ливанец поменял женщину с мужчиной местами и изменил слоганы на феминистские лозунги. «Я представил себе параллельную вселенную, где роли перевернуты, а мужчины могут попробовать свой сексистский яд на вкус», — пояснил он.

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