В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к толстякам

Миллениалы усмотрели в американском комедийном сериале «Друзья» расизм и сексизм. Новый взгляд на классический ситком обсудили пользователи Twitter.

В частности, юзерам не понравились шутки про толстую Монику и гомофобские шутки Чендлера. По мнению пользователя Кристин Карр, такой юмор сегодня смотрится неуместным. Другие отметили, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей. Юзер с ником The Researcher написал, что рад, что молодым людям не нравится сериал, который является воплощением «мизогинии, гомофобии и сексизма 1990-х годов».

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что проблема в миллениалах. Юзер с ником Sunny Skies назвал представителей нового поколения «юморофобами».

Сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. В 2017-м ситком появился на стриминговом сервисе Netflix.

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