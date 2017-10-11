Дерущиеся российские гопники стали героями сериала «Друзья»

Видео: Eskalator / YouTube

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Потасовку российских гопников превратили в заставку культового американского сериала «Друзья». Ролик был опубликован на YouTube-канале Eskalator.

На видео, которое набрало более 85 тысяч просмотров, мужчины в спортивных костюмах отдыхают около подъезда, выпивают и даже дерутся. Под аккомпанемент музыки из «Друзей» зрителей знакомят с участниками потасовки — Олегом, Дмитрием, Артемом, Костей, Колей и Вадиком. «Сериал» получил название Blyats.

В комментариях англоязычные пользователи похвалили авторов ролика, отметив, что это одно из лучших видео на YouTube. «Это шедевр, комрад», — отметил один из них.