Культура
 

ДЖЕЙ-ЗИ спародировал сериал «Друзья» в новом клипе

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Рэпер ДЖЕЙ-ЗИ спародировал сериал «Друзья» в новом клипе на песню Moonlight. Видео появилось в официальном канале артиста в YouTube.

Ролик начинается с тщательно воссозданной пародии на популярный в 1990-х ситком, где в главных ролях были заняты исключительно белые актеры. В версии ДЖЕЙ-ЗИ всех персонажей играют чернокожие артисты: ЛаКит Стэнфилд, Тесса Томпсон, Лил Рел Хауэри, Исса Рэй, Джеррод Кармайкл и Тиффани Хэддиш. Они дословно воссоздают несколько известных скетчей из «Друзей».

Прежде чем за кадром начинает звучать песня Moonlight, клип следит за тем, как Джеррод Кармайкл покидает съемочную площадку. Затем актер встречает комика Ганнибала Берресса и обсуждает с ним потенциальный эффект от замены белых актеров на чернокожих в абстрактном популярном фильме или сериале.

Клип на Moonlight появился эксклюзивно в сервисе Tidal 4 августа. В пятницу, 11 августа, ролик стал доступен на всех остальных платформах. Альбом ДЖЕЙ-ЗИ «4:44», куда вошла эта песня, появился 30 июня.

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