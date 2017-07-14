Бейонсе опубликовала первое фото близнецов

Американская певица Бейонсе опубликовала первую фотографию своих новорожденных детей. Кадр появился в Instagram исполнительницы в пятницу, 14 июля.

«Сэру Картеру и Руми сегодня исполняется месяц», — говорится в подписи к посту. Таким образом, певица подтвердила имена близнецов.

На снимке артистка держит двойню на руках, окруженная цветами.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 13, 2017 at 10:10pm PDT

Ранее в июле Бейонсе и ее муж хип-хоп-исполнитель Джей-Зи зарегистрировали имена Руми Картер и Сэр Картер в качестве товарного знака.

Бейонсе родила двойню в июне, это стало известно от отца певицы. Сама чета не подтверждала эту информацию.

О том, что у Бейонсе будет двойня, певица объявила в Instagram в феврале, опубликовав фотографию, на которой виден ее округлившийся живот.

Бейонсе Ноулз-Картер и Джей-Зи (настоящее имя Шон Картер) поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года.