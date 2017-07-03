Бейонсе и ДЖЕЙ-ЗИ оформили предполагаемые имена близнецов как товарный знак

Американские исполнители Бейонсе и ДЖЕЙ-ЗИ зарегистрировали в качестве товарного знака два имени: Руми Картер и Сэр Картер. Так, предполагает Sky News, будут звать их новорожденных двойняшек.

Как отмечает издание, имя Руми является отсылкой к персидскому поэту Джалаладдину Руми. В треке Marcy Me с нового альбома ДЖЕЙ-ЗИ «4.44» упоминается язык фарси.

Такую же процедуру пара совершила в 2012 году, когда родилась их первая дочь Айви Блю Картер. Музыканты оформили документы на получение авторских прав, чтобы никто не смог извлечь выгоду из использования имени.

О том, что Бейонсе родила двойню 18 июня, стало известно от отца певицы. Сама чета не подтверждала эту информацию и не давала никаких комментариев по поводу имен.

Бейонсе Ноулз-Картер и ДЖЕЙ-ЗИ (настоящее имя Шон Картер, до смены псевдонима известен как Джей-Зи) поженились в Нью-Йорке в апреле 2008 года.