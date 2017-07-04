Снуп Догг признался в нелегальном скачивании нового альбома ДЖЕЙ-ЗИ

Американский рэпер Снуп Догг (настоящее имя — Келвин Бродус-младший) записал видеообращение, в котором признался в нелегальном скачивании нового альбома хип-хоп-исполнителя Шона Картера, известного как ДЖЕЙ-ЗИ (ранее Джей-Зи) «4:44». Ролик опубликован в Instagram музыканта.
Снуп Догг объяснил, что не знает, как пользоваться стриминговым сервисом Tidal, распространявшим пластинку. «У меня нет Tidal, поэтому мой друг прислал мне пиратскую копию. Я пользуюсь iTunes, потому что по-другому не умею», — заявил рэпер.
Релиз нового студийного альбома ДЖЕЙ-ЗИ «4:44» состоялся 30 июня. В тот же день рэпер выпустил анимационный клип на трек The Story Of O.J., вошедший в пластинку.