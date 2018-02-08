Подставной Илон Маск обобрал доверчивых пользователей на тысячи долларов за ночь

Киберпреступники обманули пользователей соцсетей и за ночь заработали пять тысяч долларов в криптовалюте. Обратившись к подписчикам с фейковых страниц знаменитостей, они обещали им богатство в обмен на небольшую плату. Об этом сообщает портал BleepingComputer.

Мошенники создали Twitter-аккаунты на имена Илона Маска, Уоррена Баффета, Джона Макафи, Виталика (Виталия) Бутерина и других известных миллионеров и начали публиковать твиты, где обещали раздать крупные суммы денег. Особенной популярностью пользовались посты от имени Маска, который в это время запускал ракету Falcon Heavy.

«Спасибо, господин президент, я хочу раздать 100 единиц эфира вашим подписчикам, нужно просто прислать 0,2 эфира на адрес, указанный ниже, и получите 2 взамен», — такая публикация с фейкового аккаунта elonnmuusk появилась в ответ на твиты настоящих Дональда Трампа и Илона Маска.

Публикация просуществовала сутки, и всего за несколько часов доверчивые пользователи прислали преступникам более пяти тысяч долларов в криптовалюте. Эксперты по кибербезопасности удивились, что аудитория интернета по-прежнему доверяет скаммерам, сулящим всем желающим скорое обогащение с минимальными вложениями.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!