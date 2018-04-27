«Человек-прокладка» в индийском парламенте решил защитить женщин

Парламентарий Нинонг Эринг (Ninong Ering) по прозвищу «человек-прокладка» из индийского штата Аруначал-Прадеш выдвинул законопроект, согласно которому женщинам предоставляется двухдневный отпуск во время менструации. Об этом пишет The Diplomat.

Нововведение касается как частных, так и государственных предприятий. Документ также предусматривает 30-минутный перерыв в рабочем времени для сотрудниц и свободный доступ к уборным на работе.

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По законопроекту девочкам после восьмого класса школы также позволяется не посещать школу два дня во время месячных. В тексте приводятся материалы исследования Университетского колледжа Лондона, согласно результатам которого, боль во время менструации можно сравнить с болью, которую человек испытывает во время сердечного приступа.

Как пишет издание, оплачиваемый отпуск по состоянию здоровья во время менструации могут брать женщины в Южной Корее, Италии, Японии и на Тайване.

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