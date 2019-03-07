Рассуждения мужчины о женской гигиене выставили его посмешищем

Пользователи Twiter высмеяли публикацию мужчины, который попытался высчитать траты женщин на гигиенические средства. На его неумелые вычисления обратила внимание юзер под ником aisghair.

Девушка опубликовала скриншот с сообщением неизвестного парня, где тот вычислял усредненные траты на тампоны. «Посмотрите на этого гребаного придурка», — прокомментировала она.

По данным автора оригинального поста, у каждой женщины бывает девять менструаций в год, и во время каждой она теряет около 10-35 миллилитров крови. Он уточнил, что для этого было бы достаточно семь тампонов за цикл, но он «щедро» округлил цифру до 10.

«Девять менструаций в год — это максимум 90 тампонов», — заключил он. По его словам, две больших упаковки гигиенических средств обойдутся всего в 20 фунтов стерлингов в год (1,7 тысячи рублей). В финале он предложил всем женщинам перестать ныть и пожертвовать покупкой кофе навынос ради приобретения запаса тампонов.

Пользователи Twiter обоего пола возмутились рассуждениям незнакомца. По их мнению, автор поста никогда в жизни не встречал живую женщину. «7 тампонов на менструацию? 9 менструаций в год?» — переспрашивали они. «Смутное ощущение, что он никогда не был в тесном личном контакте с женщиной», — написал мужчина по имени Мак Лир (Mac Lir). «Все женщины должны быть благодарны за это», — пошутил ему в ответ Джим Харбертсон (Jim Harbertson).

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Ряд комментаторов попытались иронически оправдать точку зрения автора. «Ну привет, все ведь знают, что менструации зимой впадают в спячку», — заметила девушка под ником Сан Холо (San Holo).

Некоторые подписчики в шутку предположили, что могли бы последовать совету парня. «Кофе или тампоны? Такой выбор? Хорошо, я выбираю кофе. Надеюсь, он не сядет на мое место, когда я выйду из автобуса», — заявила Холли Ллойд (Holly Lloyd).

Позднее одна из подписчиц уличила автора поста в плагиате: выяснилось, что он полностью скопировал не соответствующую действительности информацию из выдачи поисковика Google.

В среднем во время менструации организм теряет около 250 миллилитров жидкости. В зависимости от физиологических особенностей это происходит 11 и более раз в год.

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