Мужчина составил список качеств «красивой женщины» и стал изгоем

Профессиональный тренер и блогер Александр Кортес (Alexander J.A. Cortes) опубликовал в Twitter список качеств, которыми, по его мнению, должна обладать женщина. Пользователи сети пришли в ужас от его требований, сообщает The Sun.

Как полагает Кортес, «красивая женщина» должна обладать стройной фигурой и длинными волосами, быть чувственной, изящной и женственной, всегда быть накрашенной и модно одетой, к тому же ей следует любить мужчин и прислушиваться к ним. Также в список обязательных качеств вошли гладкая кожа и умение готовить.

Кортес порекомендовал мужчинам использовать его список для «проверки женщин». «Если вы покажете им этот список, и они рассердятся, это даст вам знать, что они гарпии, с которыми вы никогда не захотите быть», — напутствовал он.

Публикация быстро стала вирусной. Многие восприняли пост как шутку. Большинство оценивших публикацию не согласились с Кортесом. Женщины уверяли, что никогда не хотели бы связать свою жизнь с человеком, сверяющим качества по списку. Они заметили, что подобные высказывания ущемляют их права. «Черт возьми. И все, чего мы хотим от мужчин, — это чтобы они не были контролирующими самовлюбленными мудаками», — разозлилась Дебора Орр (Deborah Orr).

Мужчины поспорили с Кортесом. «Блин, а я-то думал, что моя жена прекрасна и без этого всего», — заявил пользователь Эфран Манзз (Efran Manzz). Он добавил, что супруга для него не только единственная женщина, но и лучший друг.

Американская актриса и режиссер Мэри Элизабет МакГлинн (Mary Elizabeth McGlynn) поддержала осуждающих Кортеса пользователей. Она составила свой собственный «список» для женщин. Согласно ее публикации в Twitter, лучшие качества — это быть собой, верить в себя, заниматься любимым делом, прислушиваться к внутреннему голосу и посылать подальше советчиков, подобных Кортесу. Ее пост набрал четыре с половиной тысячи лайков.

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