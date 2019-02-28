Водитель предложил пассажиру «меню поездок» и прослыл лучшим таксистом

Пользователь Twitter по имени Луис поделился с подписчиками «меню» различных поездок, которое ему предложил таксист. Пользователей сети привела в восторг остроумная задумка водителя.

«Вчера вечером мой водитель Uber дал мне меню, чтобы выбрать, какую поездку я хочу», — прокомментировал он снимок.

В меню водителя оказались несколько видов поездок: «молчаливая», «терапевтическая» «странная», «грубая» и «стенд-ап». Пассажир мог добраться до места назначения в тишине, выговориться или получить новые впечатления от езды с водителем, который ведет себя подозрительно.

«Я рассказываю вам о смешных вещах (по крайней мере, для меня). От тюремных историй до дурацких жизненных выборов, которые я делал. Не делайте татуировки с именами любовников. Никогда», — сообщалось в описании «стенд-ап»-поездки.

Пользователи пришли в восторг от чувства юмора водителя и пожелали сами испытать подобный опыт в такси. Автор сожалел, что не может рассказать водителю о всеобщем восхищении.

Публикация набрала почти полмиллиона лайков за сутки. Пост стал настолько популярным, что через несколько часов его заметил сам автор этого «меню» по имени Джордж. «Ребята, это Джордж!!! Он увидел пост онлайн и создал Twitter. Он заслуживает всей этой любви», — ликовал Луис после разговора с ним.

Профиль Джорджа за несколько часов набрал почти пять тысяч подписчиков. В своем аккаунте он радовался тому, что стал интернет-знаменитостью и пожаловался на механическую коробку передач в своей машине.

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