Японский «гений» восхитился иллюстратором из Пензы и порадовал россиян

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима опубликовал в своем аккаунте в Twitter рассказ о том, как его студию Kojima Productions посетил российский иллюстратор Илья Кувшинов. В комментариях русскоязычные пользователи выразили восхищение тем, что знаменитый дизайнер встретился с жителем Пензы.

«Гениальный иллюстратор Илья Кувшинов посетил Kojima Productions. Он принес так много подарков, большое спасибо за то, что оставил свою подпись и рисунок рядом с режиссером Эдгаром Райтом», — говорится в публикации.

Геймдизайнер также опубликовал фотографию c автографом россиянина и подарки от иллюстратора. Под публикацией японца появилось множество комментариев на русском языке. Многие из них напоминают Кодзиме о том, что считают его гением. «Гениальный Кодзима заценил гениального иллюстратора. Гениально!» — отметил один из комментаторов.

Кувшинов в сторис своего Instagram подтвердил факт встречи, отметив, что с нетерпением ждет выхода Death Stranding — новой игры студии Кодзимы.

В январе 2018 года Кодзима завел аккаунт в Instagram, после чего русскоязычные пользователи атаковали его в комментариях под фото признаниями в его гениальности. Фраза «Кодзима — гений» стала мемом из-за того, что создатель Metal Gear, игр Snatcher и Policenauts известен своим оригинальным подходом к проектам, а также из-за любви к частой вставке собственного имени в титры игры и ролики.

После конфликта Кодзима покинул компанию Konami, создал собственную при поддержке Sony, и в настоящее время работает над игрой Death Stranding. В проекте участвуют актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Лия Сейду и Линдси Вагнер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!