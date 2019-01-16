Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»

Российские пользователи соцсетей объявили американскую певицу и видеоблогершу Тессу Вайолет (Tessa Violet) русской националисткой. Шутки о ее идеологической принадлежности публикуются сообществе «мемы для русских» во «ВКонтакте».

В комментариях сообщества пользователи предположили, что неожиданное появление американской исполнительницы в паблике с шуточными картинками о русском национализме связано с личной привязанностью администратора к поп-звезде.

Ироничный мем активно разошелся и в других сообществах, породив множество различных интерпретаций.

Первые шутки о Вайолет появились в сообществе в конце декабря. Новый виток популярности последовал после выхода на YouTube видеообработки клипа Тессы под названием Crush. В новой версии клипа содержались вставки из русских патриотических сообществ.

Через несколько дней Тесса подтвердила в Twitter, что смотрела это видео. После этого фотографии в Instagram аккаунте американки заполнились комментариями с лозунгом «Русские, вперед!»

В прошлом году россияне атаковали Instagram-аккаунт японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Менее чем за сутки под фотографиями его аккаунта скопилось более ста комментариев на русском языке с фразой «Кодзима — гений».

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