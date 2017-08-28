Культовый японский разработчик признался в любви к русскому майонезу

Создатель языка программирования Ruby Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto‏) рассказал в Twitter о своей любви к русскому майонезу.

Разработчик опубликовал фотографию высококалорийного майонеза «Слобода Провансаль» с жирностью 67 процентов. Судя по посту, для Мацумото остается загадкой что значит число на упаковке. Программист добавил, что соус ему нравится и в будущем он планирует попробовать другие марки русского майонеза.

В комментариях к посту пользователи объяснили ему значение чисел. Вместе с этим они недоумевают, почему на упаковке изображен помидор, а также надпись «Живая еда». Мацумото уже порекоммендовали попробовать майонез «Ряба», «Махеевъ» и «Янта», а также русскую горчицу.

Ruby — динамический язык программирования с открытым исходным кодом. Юкихиро Мацумото создал его еще в 1995 году, но лишь в 1997 году его описание перевели на английский язык.