Журналист добавил в кофе майонез и вызвал омерзение в соцсетях

Американский спортивный журналист Джим Сэйлсбери (Jim Salisbury) рассказал в Twitter, что добавил в кофе майонез, причем сделал это в соотношении один к одному. История вызвала омерзение у пользователей сети, пишет портал refinery29.

Сэйлсбери поведал свой «рецепт» кофе в ответ на просьбу одного из пользователей дать кулинарный совет: юзер под ником @_SonOFADeitch собирался приготовить макароны с сыром, и сомневался в целесообразности использования зерненого творога взамен молока, которое, как оказалось, внезапно закончилось.

«Боже мой, это звучит безумно», — отреагировал автор твита о макаронах с сыром в ответ на историю с майонезным кофе.

Некоторые отметили, что готовы заявить на любителя нестандартных сочетаний в полицию, поскольку даже описание напитка звучит крайне мерзко. Другие признались, что едва смогли сдержать рвотный позыв, когда увидели твит.

Несколько пользователей даже опубликовали фотографии Сэйлсбери, на которых с помощью фотошопа заменили микрофон в руках журналиста на банку майонеза.

В июле жительница Лондона опубликовала в своем Twitter фотографию тоста с шоколадом и сыром, чем вызвала бурную дискуссию в сети. В комментариях большинство пользователей ужаснулись такому сочетанию.